Gewinn rückläufig : Springer stellt Weichen für schnelleres Wachstum

Berlin Der Medienkonzern Axel Springer stellt die Weichen für ein schnelleres Wachstum seiner Digitalgeschäfte und hat auch deshalb in den ersten neun Monaten des Jahres ein geringeres Ergebnis erzielt.

Ende September hatte der Konzern bekanntgegeben, dass er Millionenbeträge in Projekte bei seinen Marken „Bild“ und „Welt“ investieren und zugleich im Konzern Personal reduzieren wolle. In den nächsten drei Jahren sollen insgesamt mehr als 100 Millionen Euro vor allem in eine Live-Video-Strategie von „Bild“ fließen - insgesamt soll es zugleich Kosteneinsparungen im Bereich News Media National in Höhe von 50 Millionen Euro geben.