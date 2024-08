Neue Anklage Staatsanwaltschaft klagt zwei weitere Wirecard-Vorstände an

Auch wenn Steidl und von Knoop in den Milliardenbetrug nicht eingeweiht waren, sollen sie dennoch gegen ihre Pflichten verstoßen haben, weil sie Firmengelder quasi ins Blaue hinein vergaben. Unter anderem geht es dabei um ein Darlehen von 100 Millionen Euro, das Wirecard nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Frühjahr 2020 ohne Sicherheiten an eine Singapurer Firma namens Ocap überwies. Ocap war nach den bisherigen Erkenntnissen im Prozess gegen Braun Teil eines schwer durchschaubaren Firmengeflechts, über das Wirecard-Gelder hin und her geleitet wurden, um schließlich in dunklen Kanälen zu verschwinden. Ende 2023 hatte die Staatsanwaltschaft München I bereits von Knoops Amtsvorgänger als Finanzvorstand angeklagt.