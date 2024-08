Schiffbau Staatsbeteiligung an der Meyer Werft weiter offen

Im Ringen um einen Rettungsplan für die finanziell angeschlagene Meyer Werft zeichnet sich noch keine Lösung ab. Zwar soll nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) ein Einstieg des Staates bei der Werft bevorstehen. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Hannover erklärte aber: „Es gibt keinen konkreten neuen Sachstand.“ Ob sich der Staat an der Werft beteilige und, wenn ja, wie, sei noch nicht entschieden. „Alles, was wir tun, tun wir im Gleichschritt mit dem Bund.“