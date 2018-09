Stabile Kurse im Dax - aber BMW-Papiere verlieren

Börse in Frankfurt

Eine Gewinnwarnung von BMW hat die Börsianer aufgeschreckt. Die Papiere des Münchner Autobauers sackten um fast 6 Prozent ab und belasteten die ganze Branche. dpa

Der Dax zeigte sich gleichwohl von seiner robusten Seite: Nach zwischenzeitlichen Verlusten lag der deutsche Leitindex mit 0,20 Prozent leicht im Plus bei 12.375,44 Punkten.

Allzu weit wollten sich die Anleger kurz vor der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch jedoch nicht aus dem Fenster lehnen. Die Fed dürfte die Zinsschraube erneut anziehen, hierüber sind sich die meisten Marktakteure einig. In den USA steigen die Renditen von Staatsanleihen schon seit Tagen.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,24 Prozent auf 26 169,35 Zähler leicht vor. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,23 Prozent auf 3418,15 Punkte.

Der Umsatz von BMW im Segment Automobile dürfte in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgehen. Vor allem aber wird unter dem Strich voraussichtlich ein niedrigeres Ergebnis herausspringen als zunächst angepeilt. Als Grund nannte BMW vor allem die Kosten für das neue Prüfverfahren für die Abgas- und Verbrauchswerte (WLTP). Das hatte jüngst bereits die Ergebnisse von Daimler belastet.

Die BMW-Aktien verloren zuletzt 4,5 Prozent, diejenigen von Daimler 2 Prozent und von VW 1,8 Prozent. In der zweiten Reihe mussten Papiere von Zulieferern wie Osram, Dürr oder Schaeffler Federn lassen.

Der hohe Ölpreis lastete schwer auf den Aktien der Lufthansa, die um 5 Prozent nachgaben. Am Vortag war der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent über die Marke von 80 US-Dollar gestiegen. Das könnte die Treibstoffkosten der Airline nach oben treiben.

Aktien von Wirecard bauten die Gewinne vom Wochenbeginn aus, sie verteuerten sich um 3,3 Prozent. Der Bezahldienstleister war am Montag in den Dax aufgerückt und ersetzt dort die Commerzbank.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,30 Prozent am Montag auf 0,34 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um um 0,23 Prozent auf 140,14 Punkte nach. Der Bund-Future verlor 0,17 Prozent auf 158,02 Punkte. Der Euro legte zu und kostete zuletzt 1,1780 US-Dollar. Am Montagnachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1773 US-Dollar festgesetzt.