Mietpreise : Städte im Wandel: IHK Trier fordert zum Handeln auf

Trier Noch bis 6. Oktober läuft in der gesamten Region Trier die Aktion Heimat shoppen. 18 Kommunen beteiligen sich an der Aktion der IHK, die sich den Handelsverband Trier und den TV als Partner mit ins Boot genommen hat.

In diesen Rahmen passt hervorragend ein Impulspapier der Kammer zu den Perspektiven der Innenstadtentwicklung. Die klare Forderung ist, die Innenstädte müssen gefördert werden: Wegen des Online-Handels und veränderter Konsumgewohnheiten gingen die Besucherzahlen der Innenstädte vielerorts zurück. „Der Einzelhandel wird teilweise von anderen Nutzungskonzepten ergänzt oder auch ersetzt. Das Gesicht der Cities wandelt sich. Damit dieser Wandel erfolgreich ablaufen kann, muss rechtzeitig an den richtigen Stellschrauben gedreht werden“, sagt Peter Adrian, Präsident der IHK Trier.

Diese Stellschrauben benennt die IHK: Um den Trend zur sogenannten „multifunktionalen Innenstadt“ steuern zu können, erwartet die Kammer von den Kommunen beispielsweise die Ausarbeitung von Innenstadtentwicklungskonzepten in Kooperation mit der Wirtschaft. „Es gilt, neue und attraktive Nutzungen in die City zu bringen, die gute Besucherfrequenzen garantieren. Gastronomie- und Unterhaltungsangebote gewinnen gegenüber dem stationären Einzelhandel derzeit an Gewicht. Auch innerstädtisches Wohnen ist ein spannendes Thema“, sagt Jan H. Eitel, der in seiner Funktion als Immobilienprojektentwickler und IHK-Ausschussmitglied intensiv am Impulspapier mitgearbeitet hat. „Wenn wir uns volle Innenstädte wünschen, dann müssen wir mehr tun, um den Kunden die Erreichbarkeit zu erleichtern. Wir brauchen staufreie Straßen für alle Verkehrsmittel und gut erreichbaren, komfortablen Parkraum – gerade auch für unsere Gäste aus Luxemburg“, ergänzt Peter Adrian.