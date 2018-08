später lesen Mit 2,1 Prozent über EZB-Ziel Stärkste Inflation in der Eurozone seit Ende 2012 FOTO: Siska Gremmelprez FOTO: Siska Gremmelprez Teilen

Twittern

Teilen



In der Eurozone ist die Teuerung so stark wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr. Im Juli sei die Inflationsrate auf 2,1 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. dpa