In dem sich zuspitzenden Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie hat die IG Metall Warnstreiks gestartet. Nach dem Auftakt in Dortmund sollen die Aktionen bereits am Dienstag fortgesetzt werden. dpa