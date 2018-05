später lesen Star-Sopranistin Diana Damrau in Viersen Teilen

Klassik Diana Damrau, ohne Zweifel eine der bedeutendsten Sängerinnen der Gegenwart, hat sich nicht etwa verirrt. Das findige Viersener Kulturbüro hat die Gunst einer Stunde beim Schopf gepackt und sie gebucht. Nun tritt die Künstlerin, die sonst nur an den Opernhäusern in New York, Wien oder München zu Gast ist, in der Viersener Festhalle auf, und zwar am 17. Mai, 20 Uhr, mit einem Verdi-Programm; es gibt Arien, Duette und Ausschnitte aus "La traviata", "Otello", "Die sizilianische Vesper", "Ein Maskenball", "Macbeth" und anderen Opern von Verdi.