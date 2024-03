Luftverkehr Starke Ticketnachfrage beschert Lufthansa gutes Ergebnis

Mitten im Streik des Bodenpersonals stellte Vorstandschef Carsten Spohr in Frankfurt für das laufende Jahr lediglich ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau in Aussicht. Der Anstieg der Ticketpreise dürfte fürs Erste vorbei sein. Und so viele Tickets wie vor der Pandemie wird die Lufthansa auch 2024 noch nicht wieder anbieten. Die Aktionäre können sich jedoch wieder auf eine Dividende freuen.