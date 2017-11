später lesen Börse in Frankfurt Starke Wall Street stützt den Dax FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Twittern

Teilen



Gute Vorgaben der Börsen aus Übersee haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch Rückendwind verliehen. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,72 Prozent auf 13.153,30 Punkte. An der Wall Street hatten die großen Indizes am Vortag neue Höchstmarken erreicht. dpa