Starker Euro verhindert höhere Dax-Gewinne

Börse in Frankfurt

Nach einem fulminanten Jahresstart ist dem Dax am Mittwoch im frühen Handel die Luft ausgegangen. Das deutsche Börsenbarometer gab um 0,25 Prozent auf 13.352,20 Punkte nach. Die Dynamik der Kursgewinne hatte sich bereits in den vergangenen Tagen abgeschwächt. dpa

Der nach dem Durchbruch bei den Sondierungsgesprächen zur großen Koalition weiter gestiegene Eurokurs hat größere Gewinne am deutschen Aktienmarkt verhindert. Immerhin schloss der Dax nach zwei schwächeren Börsentagen wieder im Plus, und zwar mit 0,32 Prozent auf 13.245,03 Punkten.

Auf Wochensicht steht aber ein Minus von 0,6 Prozent zu Buche, nachdem der Leitindex in der ersten Handelswoche 2018 um mehr als 3 Prozent zugelegt hatte.

Der MDax der 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte zum Wochenausklang um 0,28 Prozent auf 26.932,43 Punkte vor. Der Technologie-Index TecDax gewann 0,52 Prozent auf 2663,91 Punkte.

Erstmals seit gut drei Jahren war der Euro über die Marke von 1,21 US-Dollar geklettert. Damit könnten die exportorientierten deutschen Unternehmen im neuen Jahr mit Wettbewerbsnachteilen zu kämpfen haben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2135 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,2137 (Donnerstag: 1,2017) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8239 (0,8322) Euro.

Unter den deutschen Einzelwerten sackten Puma um 5,77 Prozent ab, im Tief war es sogar um mehr als 15 Prozent in den Keller gegangen. Der französische Luxusgüterkonzern Kering will die Mehrheit am Sportartikelhersteller abgeben und die Anteile unter den eigenen Aktionären verteilen. Das könnte jene Puma-Anteilseigner enttäuschen, die auf eine Übernahme durch einen strategischen Investor gehofft hätten, sagte ein Händler. Dieser hätte womöglich eine satte Kaufprämie gezahlt. Die Papiere des Kontrahenten Adidas gewannen im vorderen Dax-Bereich 1,29 Prozent.

BMW und Volkswagen legten nach starken Absatzzahlen der beiden Autohersteller für das vergangene Jahr um 1,26 beziehungsweise 1,14 Prozent zu. Zudem hatte die australische Bank Macquarie die Volkswagen-Vorzüge am Vorabend zum Kauf empfohlen.

Siltronic gewannen an der Spitze des TecDax 6,51 Prozent, nachdem die Deutsche Bank die Bewertung der Papiere des Wafer-Herstellers mit „Kaufen“ aufgenommen hatte. Gleich dahinter profitierten mit einem Zuwachs von 5,77 Prozent die Anteile von Drägerwerk von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen für 2017.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,48 Prozent auf 3612,61 Punkte hoch. Der CAC 40 in Paris und der Londoner FTSE 100 legten ebenfalls zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsende 0,8 Prozent höher.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,32 Prozent am Vortag auf 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,36 Prozent auf 139,86 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,05 Prozent auf 160,58 Punkte.