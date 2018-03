Start-up-Mitarbeiter müssen Ungewissheit aushalten

(dpa) Start-ups brauchen Fachkräfte und sind für viele attraktive Arbeitgeber. Ob Arbeitnehmer dort glücklich werden, ist aber eine Typfrage, schreibt Jeffrey Bussgang, Professor an der Harvard Business School, in der Zeitschrift Harvard Business Manager. Vor allem müssen die Mitarbeiter eines Start-ups mit Ungewissheit zurechtkommen. Denn in den jungen Unternehmen sind viele Abläufe noch unklar und unerprobt. Wer zu welchem Start-up passt, hängt auch vom Alter des Unternehmens ab: So bezeichnet Bussgang die erste Phase, in der das eigentliche Produkt noch nicht auf dem Markt ist, als „Dschungel“. Hier glänzen risikofreudige Tüftler. Ist ein Start-up länger am Markt, spricht der Experte dagegen von „Autobahn“. Hier können Angestellte oft nur bestehende Systeme weiterentwickeln. Dafür gibt es aber mehr Sicherheit – und meist auch mehr Gehalt.

