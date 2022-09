Güterzüge : Statt Pipeline: Bahn will Wasserstoff transportieren

Güterzug mit Kesselwagen. Die Deutsche Bahn will Wasserstoff in Kesselwagen durch Deutschland fahren. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Wasserstoff gilt als klimaschonende Alternative für die Energieversorgung. Ohne Importe wird es aber nicht gehen. Doch die müssen irgendwie vom Hafen ins Hinterland.

Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel

Die Deutsche Bahn will den in Flüssigkeiten gebundenen Wasserstoff so, wie er ist, in die Kesselwagen verladen. Erst bei den Empfängern in der Industrie soll der Wasserstoff von seinem Trägermedium separiert werden, so dass er als Energieträger genutzt werden kann. „So schaffen wir für die deutsche Wirtschaft eine sichere und leistungsfähige Lieferkette“, warb Cargo-Chefin Sigrid Nikutta.