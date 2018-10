später lesen Börse in Frankfurt Steigende Italien-Renditen drücken Dax auf Tief seit April FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Der Kursverfall am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt. Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten, allen voran auf italienische Anleihen, belasteten den Dax zunehmend. dpa