Preise : Steinmeier für Erleichterungen für Geringverdiener

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Interview der Sendung «Berlin direkt - Sommerinterviews». Foto: Thomas Kierok/ZDF/dpa

Berlin Sollte Russland kein Gas mehr liefern, wird mit einer Explosion der Preise gerechnet. Zur Abfederung hat die Bundesregierung schon einige Pakete geschnürt. Doch nicht jeder profitiert in gleicher Weise.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich angesichts der hohen Gaspreise für weitere Entlastungen für Geringverdiener ausgesprochen. „Das haben wir noch nicht erlebt, vierfach höhere Preise, nicht nur an den Tankstellen, sondern auch vor allen Dingen für das Gas, was gebraucht wird, um die Heizungen zuhause zu betreiben“, sagte Steinmeier im am Sonntag ausgestrahlten ZDF-Sommerinterview. „Dasselbe gilt für die Industrie.“