Sterben die Eltern, bleibt die Beerdigung meist an den Kindern hängen. Abhilfe wollen Versicherer und Bestatter schaffen. Die ganze Trauerfeier kann schon zu Lebzeiten geplant und bezahlt werden. Aber ist das Geld sicher? Von Christian Albustin

Kaum jemand denkt gern an die eigene Beerdigung oder legt Geld dafür zurück. Eltern, die ihren Kindern diese Bürde abnehmen wollen, können sich schon frühzeitig darum kümmern. Versicherer und Bestatter bieten unterschiedliche Lösungen an. Doch was passiert mit dem zurückgelegten Geld, wenn Versicherer oder Bestatter Insolvenz anmelden?

Was versichert wird Eine Beerdigung kostet schnell 3000 bis 5000 Euro. Entscheidend ist die Art des Begräbnisses und wie groß die feierliche Beisetzung sein soll. Soll der Verstorbene im Sarg beigesetzt werden, ist das teurer als eine Einäscherung und ein Urnengrab. Muss ein neues Grab ausgehoben werden, kostet auch das mehr, als wenn es bereits ein Familiengrab mitsamt Grabstein gibt. Nicht zuletzt erheben auch die jeweiligen Kommunen unterschiedlich hohe Gebühren.

Der Bestatter übernimmt in der Regel die meisten Formalitäten. Er kündigt Mitgliedschaften und Konten des Verstorbenen, schaltet Traueranzeigen und verschickt Einladungen zur Trauerfeier. Auch eine eventuelle Überführung des Verstorbenen in seine Heimatstadt kann unerwartet zu Buche schlagen. Zur Feier selbst kommen noch Kränze, Dekoration und der anschließende Beerdigungskaffee.

All dies kann mit dem Bestatter vorab besprochen werden. Auf den Kostenvoranschlag wird üblicherweise noch ein Aufschlag gerechnet. Dieser soll Inflation und steigende Gebühren bis zur Beerdigung abfangen. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, das Geld zurück zu legen: mit einem Treuhandkonto oder über eine Sterbegeldversicherung.

Treuhandkonto Direkt über den Bestatter kann die gesamte Summe auf ein Treuhandkonto gezahlt werden. In der Treuhandurkunde wird dieser als Empfänger eingesetzt. Ausgezahlt werden kann nur unter Vorlage der Sterbeurkunde. Diese Zweckbindung ist Voraussetzung, soll das Geld vor dem Zugriff Dritter geschützt sein. Wird der Versicherte zu Lebzeiten etwa zum Pflegefall, und das Sozialamt muss einspringen, gilt das zurückgelegte Geld als eigenbestimmte Altersvorsorge – und ist vor dem Zugriff geschützt. Diese Variante bietet sich vor allem dann an, wenn die gesamte Summe parat liegt.

Wer jetzt denkt, dass er so sein gesamtes Erbe vor dem Zugriff des Staates in Sicherheit bringen kann, irrt. „Bei Beträgen zwischen 1000 und 10.000 Euro wird das Amt sicherlich nichts sagen können“, sagt Christian Jäger, Geschäftsführer des Bestatterverbandes NRW. Summen im sechsstelligen Bereich würden dort allerdings kaum durchgehen.

Der Vorteil eines Treuhandkontos ist, dass die Beerdigung nicht in Gefahr ist, meldet der Bestatter Insolvenz an. Die Verbraucherzentrale NRW warnt auf ihrer Internetseite ausdrücklich davor, direkt auf das Konto des Bestatters zu überweisen. „Auch beim Treuhandkonto sollte darauf geachtet werden, dass ein Insolvenzschutz der Treuhandgesellschaft besteht. Dies ist nicht automatisch der Fall“, erklärt Rita Reichard, Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale NRW. Eine der größten Treuhandgesellschaften für Bestattungen ist die Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG, die auch vom Bundesverband Deutscher Bestatter empfohlen wird.

Sterbegeldversicherung Die zweite Variante, Geld für die Beerdigung zurückzulegen, ist eine Sterbegeldversicherung. „Im Grunde ist das eine ganz normale Kapital-Lebensversicherung“, erklärt Reichard. Der Versicherte zahlt dort regelmäßig – monatlich oder jährlich – eine bestimmte Summe ein. Durch die Zweckbindung ist das Geld dort genauso sicher wie auf dem Treuhandkonto. Jäger betont: „Wichtig ist eine unwiderrufliche Bezugsberechtigung.“ Dadurch kann der eingesetzte Bestatter nur durch einen anderen ersetzt werden, wenn erstgenannter seine Zustimmung gibt oder sein Geschäft aufgegeben hat. Nur dann erkennt das Sozialamt die Versicherung an.

Die Sterbegeldversicherung ist der Verbraucherzentrale zufolge aber zu teuer, insbesondere bei Abschluss in späteren Jahren. Dann nämlich steigen die Beiträge rapide. Oft gibt es auch ein Höchstalter, bis zu dem die Versicherung abgeschlossen werden kann. Ein Blick auf ein Vergleichsportal im Internet offenbart zusätzliche Unterschiede. So bieten einige Versicherer auch eine umgekehrte Altersgrenze für die Beitragszahlungen an: Je nach Versicherer heißt das, dass schon ab 65 Jahren nicht mehr eingezahlt werden muss. Das ist praktisch, wenn die Rente klein ist. Dafür sind die Beiträge etwas höher.

Darüber hinaus bietet nicht jeder Versicherer eine Beitragsgarantie an, die Beiträge könnten also später steigen. Auch Wartezeiten bis zu zwei Jahren, bevor die Versicherung greift, Auszahlung bei Unfalltod und mögliche Gesundheitsprüfungen können zu bedeutenden Haken werden. „Sofern Sie wahrheitswidrige Angaben machen, kann der Versicherungsschutz schlimmstenfalls entfallen“, warnt Reichard angesichts der Gesundheitsprüfung.

Als Tipp gibt sie den Blick auf die Sterbekassen. Diese agierten ähnlich wie Sterbegeldversicherungen, aber in einem anderen aufsichtsrechtlichen Rahmen. Dadurch ist zwar die mögliche Abdeckung niedriger, aber auch der Beitrag. Vor allem bei den Gebühren seien Sterbegeldkassen deutlich günstiger als Versicherungen. Ein Nachteil ist Reichard zufolge aber der fehlende Insolvenzschutz.