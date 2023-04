Luftverkehr Straffes Trainings-Programm für A380-Crews der Lufthansa

Nach dem bislang bekannten Zeitplan sind in Leipzig-Halle am 18., 22. und 28. April weitere Übungen geplant. Im Mai sollen Visiten an weiteren Flughäfen hinzukommen, die Lufthansa kurzfristig bekanntgeben will. In München finden auch umfangreiche Trainings am Boden statt. Lufthansa benötigt für jede einzelne A380 rund 20 Piloten und Pilotinnen sowie rund 400 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter mit gültigen Lizenzen.