später lesen Ferienbeginn in Belgien Streik am Brüsseler Flughafen: Mehr als 100 Flüge betroffen FOTO: Nicolas Maeterlinck FOTO: Nicolas Maeterlinck

Der Streik der Gepäckarbeiter am Brüsseler Flughafen verdirbt vielen Urlaubern den Ferienbeginn in Belgien. Nach Angaben eines Flughafensprechers sollten am Samstag 110 von 550 Verbindungen gestrichen werden. dpa