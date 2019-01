später lesen Nach Düsseldorf und Köln Verdi streikt Dienstag am Flughafen Frankfurt Teilen

Die Gewerkschaft Verdi will am Dienstag am Flughafen Frankfurt streiken. Die Beschäftigten der Flughafensicherheit sollten an diesem Tag von 2 Uhr früh bis 20 Uhr ihre Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit.