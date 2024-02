Luftverkehr Streik bei Discover Airlines - etliche Flüge gestrichen

Passagiere der Lufthansa-Tochter Discover Airlines müssen sich wegen eines aktuellen Pilotenstreiks am Sonntag und Montag auf Ausfälle und Verzögerungen einstellen. Etliche für Sonntag und Montag geplante Discover-Flüge von Frankfurt aus wurden gestrichen, wie am Sonntag der online einsehbaren Abflugtafel des Flughafens zu entnehmen war - darunter Verbindungen nach Gran Canaria, Fuerteventura, Mexiko und in die USA.