Internet Streit um Chancen und Risiken von KI auf Digital-Gipfel

Zum Digital-Gipfel in Jena waren erstmals auch einige Nichtregierungsorganisationen und Vertreter der Zivilgesellschaft eingeladen worden. Christian Humborg, Geschäftsführender Vorstand von Wikimedia Deutschland, sprach vor diesem Hintergrund von einer „positiven Entwicklung hin zu mehr Beteiligung und Vielfalt“. Der Digitalgipfel sei besser als im vergangenen Jahr: Zugleich kritisierte Humborg eine „Zersplitterung von Zuständigkeiten und Kompetenzen“ in Deutschland. So lasse sich weder eine inhaltliche Handschrift erkennen, noch funktionier so die Digitalisierung im Praktischen. „Mit einem halben Digitalministerium ist keine ganze Digitalpolitik möglich.“