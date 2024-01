Konjunktur Streit um Subventionsabbau: Braucht Deutschland mehr Basta?

Es kommt also darauf an, wofür der Fiskus Geld ausgibt. „Weniger Subventionen sind nicht automatisch besser als mehr Subventionen“, gab Tobias Hentze vom arbeitgebernahen Institut der deutsche Wirtschaft (IW/Köln) 2022 in einem Interview zu bedenken. „Es geht vor allem darum, welche Ziele damit verfolgt werden“, sagte Hentze. „Eine Subvention soll Anreize setzen, etwas Bestimmtes zu tun, man soll aber nicht Geld für etwas bekommen, was man im Grunde ohnehin getan hätte. Das ist ein schmaler Grat.“