Fahrplan in Gefahr Streitfall Diesel-Nachrüstungen: Scheuer trifft Autobosse FOTO: Daniel Bockwoldt

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will heute in Berlin erneut mit Spitzenmanagern der deutschen Autoindustrie zusammenkommen. Bei dem Treffen am Vormittag geht es um geplante Hardware-Nachrüstungen bei älteren Dieselfahrzeugen. dpa