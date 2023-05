So können Sie sparen Deshalb wird der Anbieterwechsel bei Strom und Gas wieder interessant

Bei Strom- und Gas wird der Anbieterwechsel wieder interessant. Nach dem heftigen Preisanstieg an den Energiebörsen vom Sommer 2022 können Versorger Strom und Gas wieder günstiger einkaufen. Manche Versorger geben gesunkene Einkaufspreise bereits wieder an Privathaushalte weiter und bieten günstigere Verträge an.