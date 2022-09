Energieversorgung : Stromproduktion im Wandel: Mehr Kohle und Wind, weniger Gas

Das Steinkohlekraftwerk Staudinger im hessischen Hainburg. Ein knappes Drittel des in Deutschland erzeugten Stroms stammte in den ersten sechs Monaten 2022 aus Kohlekraftwerken. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Wiesbaden Kohle, Wind und Sonnenenergie sind im ersten Halbjahr 2022 in Deutschland hauptsächlich zur Verstromung benutzt worden. Der Anteil von Gas ging dagegen zurück.

In der ersten Hälfte des Jahres stammte fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Stroms aus Kohlekraftwerken. Der Anteil des fossilen Energieträgers kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Punkte auf 31,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Auch Windkraft und Photovoltaik legten deutlich zu, so dass sämtliche erneuerbaren Energieträger zusammen auf einen Anteil von 48,5 Prozent (1. Jahreshälfte 2021: 43,8 Prozent) kamen.