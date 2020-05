Nachfrage in Südeuropa steigt : Studie: Deutlich weniger US-Investitionen in Deutschland

Studie: Deutlich weniger US-Investitionen in Deutschland

Nachfrage in Südeuropa steigt

In Deutschland haben zuletzt deutlich weniger US-Unternehmen investiert. Foto: picture alliance / dpa

Stuttgart Deutschland ist ein beliebtes Ziel für Investoren aus dem Ausland. Die mit dem immer noch größten Einfluss hierzulande hielten sich zuletzt aber merklich zurück - und andere füllen die Lücke.

US-Konzerne sind weiter die mit Abstand größten ausländischen Investoren in Deutschland. Einer aktuellen Studie zufolge haben sie ihr Geld zuletzt aber vermehrt in andere Standorte in Europa gesteckt.