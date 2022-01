Ausfuhren : Südkoreas Exporte steigen auf Rekordhoch

Seoul Nach zwei schwierigen Jahren ist der Außenhandel Südkoreas nun kräftig angestiegen. Das liegt vor allem an der Nachfrage nach einem Produkt aus der Elektrotechnik.

Nachfrage nach Halbleitern

Das Land setzt stark auf Freihandelsabkommen. Unter anderem hat es eins mit der EU und den USA. Auch beteiligt es sich am weltgrößten Freihandelspakt RCEP, auf den sich China und 14 weitere asiatisch-pazifische Volkswirtschaften Ende 2020 geeinigt hatten. China ist Südkoreas größter Handelspartner. Die Exporte in das Nachbarland zogen 2021 um 22,9 Prozent an, während die Auslieferungen in die USA um 29,4 Prozent und in die EU um 33,9 Prozent zulegten.