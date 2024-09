Einkaufen Supermärkte suchen Tausende Beschäftigte für Bedientheken

Stärker auf Selbstbedienung setzen will der Edeka-Händler Stadler und Honner aus Bayern. „Wir tun uns heute immer schwerer, die Theken zu besetzen“, sagte Geschäftsführer Daniel Honner der „Lebensmittel Zeitung“. In einem Markt in München sei die Bedientheke von 24 auf 7,5 Meter verkürzt worden, auf den restlichen Metern werde SB-Fleisch und -Wurst angeboten. Honner begründet dies auch mit einem veränderten Kaufverhalten. „Wir passen uns damit im urbanen Raum der Nachfrage an. Der 20-jährige Student kauft in München anders ein als die 70-jährige Rentnerin auf dem Land.“