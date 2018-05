später lesen New York T-Mobile und Sprint fusionieren zu US-Riesen Teilen

Twittern

Teilen



Im dritten Anlauf klappt es nun doch: Die Telekom-Tochter T-Mobile will mit dem US-Rivalen Sprint fusionieren. Die Unternehmen unterzeichneten gestern eine verbindliche Vereinbarung, um beide Gesellschaften zu einem größeren Unternehmen zusammen zu führen, teilte die Deutsche Telekom mit. Der Bonner Konzern soll an dem künftigen Unternehmen demnach 42 Prozent halten, die japanische Sprint-Mutter Softbank 27 Prozent. 31 Prozent gehen an freie Aktionäre.