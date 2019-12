Weniger Aufträge im Oktober : Talfahrt im Maschinenbau geht weiter

Frankfurt/Main Die exportorientierte Maschinenbauindustrie leidet unter globalen Handelskonflikten und der Konjunkturabkühlung. Ob der Gegenwind bald nachlässt, ist fraglich.

„Die jüngsten Hoffnungszeichen auf ein Ende der konjunkturellen Talfahrt in der deutschen Industrie machen sich noch nicht in den Auftragsbüchern der Maschinenbauer bemerkbar“, erläuterte Ralph Wiechers, Chefvolkswirt des Branchenverbandes VDMA, in Frankfurt.