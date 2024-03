Arbeitsmarkt Tarifverdienste bleiben weiter hinter Inflation zurück

Einen großen Teil der aktuellen Verdienststeigerungen machen die tariflich vereinbarten Sonderzahlungen aus. Ohne sie wären die Gehälter nur um 2,4 Prozent gestiegen. Typischerweise wurden sogenannte Inflationsausgleichsprämien ausgehandelt, die vom Staat bis zu einer Höhe von 3000 Euro steuer- und abgabenfrei gestellt werden. Diese Festbeträge bewirken in den unteren Lohngruppen höhere Effekte. Ungelernte und angelernte Arbeitskräfte konnten so die prozentual höchsten Steigerungen realisieren. Nach Branchen aufgeteilt waren die Zuwächse am höchsten bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (+7,8 Prozent), im Gastgewerbe (+7,1 Prozent) und im verarbeitenden Gewerbe (+5,4 Prozent).