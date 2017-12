später lesen Statistiker Tarifverdienste steigen auch 2017 schneller als Preise FOTO: Andreas Gebert FOTO: Andreas Gebert Teilen

Twittern

Teilen



Die Tarifbeschäftigten in Deutschland können auch in diesem Jahr damit rechnen, dass ihre Gehälter schneller gestiegen sind als die Verbraucherpreise. Mindestens drei von vier Arbeitnehmern sollten so preisbereinigt mehr Geld in der Tasche haben als im vergangenen Jahr. dpa