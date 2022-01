Weitere Streiks : Tarifverhandlungen für Privatbanken abgebrochen

Die Lichter in den Büros der Frankfurter Bankentürme leuchten im letzten Licht des Tages. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Berlin Bereits wenige Stunden nach Beginn der Tarifverhandlungen ist auch schon wieder Schluss. Der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes und Verdi machen sich gegenseitig für den Abbruch verantwortlich.

Die Tarifverhandlungen für die privaten Banken in Deutschland sind am Montag schon nach wenigen Stunden abgebrochen worden.

Eine Einmalzahlung von 500 Euro, wie sie sich die privaten Bankenarbeitgeber vorstellten, führe zu einem deutlichen Gehaltsverlust. „Unsere Antwort: Die Streiks werden in den kommenden Wochen fortgesetzt und verschärft“, kündigte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck an.

Verdi war mit einer Forderung von 4,5 Prozent mehr Geld für zwölf Monate in die Verhandlungen für 140.000 Beschäftigte gegangen, die am 1. Juli begonnen hatten. Nun verlangt Verdi nach Angaben der Arbeitgeber bei einer Laufzeit von 24 Monaten eine Einmalzahlung von 1500 Euro, die Erhöhung der Tarifentgelte um 3,5 Prozent zum Januar 2022 sowie um weitere 2,5 Prozent zum Januar 2023, plus zwei zusätzliche Urlaubstage. Auch der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) hat nach Arbeitgeberangaben seine Forderungen etwas erhöht.