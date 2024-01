Agrarmesse Teigzopf und Dialog: Der Kanzler auf der Grünen Woche

„Auch in der Zukunft ist eines ganz zentral: Landwirtschaft, die wirtschaftlich erfolgreich ist“, sagte der Kanzler zum Ende seines etwa 90-minütigen Besuchs. Die Branche gehöre „zu unserer Kultur, zu unserem Land, zu dem, was uns wichtig ist.“ In der Sache sicherte Scholz konkrete Erleichterungen zu. „Es gibt in der Tat viel zu viel Bürokratie.“ Jetzt gehe es darum, die vielen Vorschriften so zu verändern, dass das Leben und Arbeiten auf dem Hof leichter werde. Überhaupt habe sich die Regierung „fest vorgenommen“, mit der Branche zu besprechen, was „an pragmatischen Dingen“ kommen könne, um die wirtschaftliche Tätigkeit der Unternehmen zu erleichtern.