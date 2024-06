Anteilseigner Tesla-Aktionäre stimmen erneut über Aktienpaket für Musk ab

Tesla appellierte in den vergangenen Wochen wiederholt an die Aktionäre, das Paket noch einmal zu verabschieden. Verwaltungsratschefin Robyn Denholm argumentierte, das wäre nur fair, da der Wert von Tesla mit Musk an der Firmenspitze so stark gestiegen sei. Zudem könnte er seine Zeit auch bei anderen Unternehmen investieren, warnte Tesla die Anleger. Der umtriebige Tech-Unternehmer führt unter anderem die Raumfahrtfirma SpaceX und ist Besitzer der Online-Plattform X.