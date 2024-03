Brandenburg Tesla-Erweiterung: Konflikt um Protestcamp deutet sich an

Im Protestcamp am Tesla-Werk in Grünheide deutet sich ein Konflikt zwischen den Aktivisten und der Polizei an. Nachdem die Versammlung unter strengen Auflagen bis zum kommenden Donnerstag verlängert wurde, hielten sich bereits am ersten Tag nach der Verlängerung einige der Menschen in dem Waldcamp nicht an die Bedingungen der Versammlungsbehörde. So schliefen einige in der Nacht zum Samstag in den Baumhäusern. Das hatte die Versammlungsbehörde wegen Sicherheitsbedenken verboten.