Elektroautobauer : Tesla mit Auslieferungsrekord im vierten Quartal

Austin Elektroauto-Hersteller Tesla hat die Erwartungen der Analysten im Schlussquartal 2021 klar übertroffen. Auch das Auslieferungsplus im Gesamtjahr ist deutlich.

Der Vorreiter bei der Auto-Elektrifizierung will auf lange Sicht ein jährliches Plus von mindestens 50 Prozent bei den Auslieferungen halten. Die neuen Fabriken in Grünheide bei Berlin und in Texas sollen die nötigen Kapazitäten dafür schaffen.