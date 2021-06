Elon Musk : Tesla nimmt Bitcoin erst bei besserer Umweltbilanz wieder an

Tesla nimmt Bitcoin erst bei besserer Umweltbilanz wieder an

Palo Alto Erst investierte Tesla viel Geld in Bitcoin und akzeptierte die Digitalwährung sogar als Bezahlung für seine E-Autos, dann war plötzlich wieder Schluss damit. Grund: der immense Energieverbrauch.

Als Richtmarke gab Musk in einem Tweet am Sonntag einen Anteil erneuerbarer Energie von rund 50 Prozent bei der Bitcoin-Produktion an.