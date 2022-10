Autobauer : Tesla plant Ausbau der Produktion in Grünheide

Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion in Grünheide bei Berlin vergrößern und dafür rund 70 Hektar Kiefernwald roden. Foto: Christophe Gateau/dpa

Grünheide Die erste Autofabrik von Tesla in Deutschland produziert seit März offiziell. Noch ist die geplante Kapazität nicht erreicht und Tesla plant schon einen Ausbau.

Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion in Grünheide bei Berlin vergrößern. Derzeit werde die nächste Ausbaustufe auf dem bestehenden Gelände vorbereitet, um die Kapazität zu erweitern, hieß es am Freitag aus dem Unternehmen.

Es wird erneut Wald gerodet

Die Produktion in Grünheide in Brandenburg startete im März offiziell. Derzeit stellt das Unternehmen in seiner einzigen Fabrik in Europa etwa 2000 Autos pro Woche her. Das entspricht ungefähr einem Fünftel des Ziels in der ersten Ausbauphase. Naturschützer warnen vor negativen Folgen der Fabrik für die Umwelt, Tesla weist diese Bedenken zurück.