Protestaktion Tesla-Werk: Aktivisten fordern von Politik Ausbau-Stopp

Umweltschützer haben die Politik in Brandenburg aufgefordert, die Erweiterungspläne des US-Autobauers Tesla in Grünheide bei Berlin zu stoppen. Bis dahin wollen sie den Wald neben der Fabrik von Milliardär Elon Musk besetzt halten, um eine Rodung zu verhindern, wie sie am Wochenende ankündigten. „Unser Protest hat gerade erst angefangen und wird noch größer werden“, sagte Lou Winters vom Bündnis „Tesla den Hahn abdrehen“ am Samstag.