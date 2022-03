Neue Fabrik : Tesla will in Grünheide starten - Kritik von Umweltschützern

Tesla will in Grünheide starten - Kritik von Umweltschützern

Grünheide Es soll losgehen in Grünheide: Tesla-Chef Elon Musk persönlich kommt zur Eröffnung der neuen Fabrik. Vor der Feier, zu der auch Kanzler Scholz erwartet wird, gibt es erneut Kritik von Umweltschützern.

Nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit sollen die ersten Tesla-Autos aus Deutschland in Grünheide bei Berlin an ihre neuen Besitzer gehen.

Der US-Elektroautobauer will am Dienstag seine erste „Gigafactory“ in Europa eröffnen - im Beisein von Kanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Tesla-Chef Elon Musk. Der Firmenboss persönlich will die ersten Model Y an Kunden übergeben. Er wollte die Produktion bereits im vergangenen Sommer starten, doch die Genehmigung des Landes Brandenburg zog sich hin - auch weil Tesla eine Batteriefabrik in der Planung ergänzte.