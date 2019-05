später lesen Mehr als zwei Mrd. Dollar Tesla will sich frisches Geld von Investoren besorgen Teilen

Der US-Elektroautobauer Tesla will sich mehr als zwei Milliarden Dollar an frischem Geld bei Investoren beschaffen. Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk kündigte eine entsprechende Kapitalerhöhung an. dpa