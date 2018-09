später lesen Weg aus der Krise? Thyssenkrupp plant Aufspaltung in zwei Unternehmen FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Nach knapp drei Monaten im Amt will Thyssenkrupp-Interimschef Guido Kerkhoff den Konzern jetzt mit einem grundlegenden Umbau aus der Krise holen. Geplant sei die Aufspaltung in zwei selbstständige Unternehmen, kündigte Kerkhoff in Essen an. Von Uta Knapp, dpa