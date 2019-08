Stahlsparte schwächelt : Thyssenkrupp senkt nach schwachem Quartal Jahresprognose

Ein Kran transportiert in der Feuerbeschichtungsanlage von Thyssenkrupp in Dortmund einen sogenannten Coil. Foto: Bernd Thissen.

Essen Der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp bleibt weiter eine Dauer-Baustelle. „Es gibt nichts, worüber man sich freuen kann bei Thyssenkrupp“, beklagte Thomas Hechtfischer von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) nach der Vorlage der aktuellen Zahlen.

Die Steigerung der Leistungsfähigkeit habe für Thyssenkrupp oberste Priorität, erklärte das Unternehmen bei der Vorlage des Quartalsberichts in Essen. „Dass Geschäfte ohne klare Perspektive dauerhaft Geld verbrennen und damit Wert vernichten, den andere Bereiche erwirtschaftet haben, wird es jedenfalls in Zukunft nicht mehr geben“, betonte Kerkhoff.

Für die Geschäfte soll nun ein Sanierungskonzept erstellt werden. Sollte eine Restrukturierung nicht gelingen oder möglich sein, würden andere strategische Optionen geprüft. „Für eine Weiterentwicklung sehen wir durchaus Chancen, aber nicht notwendigerweise unter dem Dach von Thyssenkrupp“, so Kerkhoff.

Probleme bereitet Thyssenkrupp derzeit das Stahlgeschäft. Dieses schnitt im dritten Quartal besonders schwach ab und leidet unter Überkapazitäten, Preisdruck und hohen Rohstoffkosten. Nachdem die Fusion mit dem europäischen Geschäft von Tata Steel geplatzt ist, arbeitet das Management an einem Restrukturierungsplan, der auch den Abbau von 2000 Stellen vorsieht. Insgesamt will Thyssenkrupp im Zuge des Umbaus 6000 Stellen streichen. Details zum neuen Stahlkonzept, zum Stellenabbau sowie zu den Ergebnissen aus der Überprüfung der zur Disposition stehenden Bereiche will Thyssenkrupp bis Ende des Kalenderjahres veröffentlichen.