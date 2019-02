später lesen Hauptversammlung in Bochum Turbulente Zeiten bei Thyssenkrupp FOTO: REUTERS / WOLFGANG RATTAY FOTO: REUTERS / WOLFGANG RATTAY Teilen

Führungschaos, drohende Kartellstrafen, Qualitätsprobleme in der Automobilzulieferung, das Stahl-Joint-Venture und die Konzernteilung – an Diskussionsstoff für die Hauptversammlung in Bochum mangelt es nicht. Von Maximilian Plück