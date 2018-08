später lesen Bald gibt es Federweißen Traubenlese für den Jahrgang 2018 offiziell gestartet FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



In einem Weinberg in Lörzweiler bei Mainz hat am Montag die diesjährige Weinlese offiziell begonnen. Dies ist nach Angaben des Deutschen Weininstituts der bisher früheste Lesebeginn hierzulande. dpa