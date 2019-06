Gewerkschaften : „Wir sind noch frisch, Riva an den Tisch“

Trier Rund 120 Mitarbeiter der Riva-Firmenstandorte in Trier und Horath (Kreis Bernkastel-Wittlich) haben am Donnerstagvormittag vor der Porta Nigra gestreikt. Damit hat nach Angaben der IG Metall die komplette Belegschaft die Arbeit niedergelegt.

Laut Hans-Jürgen Urban vom geschäftsführenden Vorstand der IG Metall Deutschland liegen die im Flächentarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie vorgesehenen Löhne um bis zu 20 Prozent über den Gehältern, die die Riva an den Standorten Trier und Horath zahle. An allen anderen Riva-Standorten seien bereits Tariflöhne eingeführt – jeweils nach Streiks der Belegschaften. Die internationale Riva-Gruppe, an deren Spitze eine italienische Familie steht, habe allerdings durchblicken lassen, die anstehende Fortschreibung des Tarifvertrages in Zukunft auch dort nicht weiter mitzutragen.

Der unbefristete Streik in Trier sei daher „der Anfang einer Bewegung, die Riva dazu zwingen wird, Tarifverträge dauerhaft einzuhalten“, sagte Urban. Laut Urban haben am Donnerstag auch Arbeiter der polnischen Riva-Standorte gestreikt, um ihre Solidarität mit den Kollegen aus Horath und Trier zu bekunden. Am heutigen Freitag reist eine Delegation aus Trier und Horath wiederum nach Brandenburg, um die Kollegen dort bei ihrem Arbeitskampf zu unterstützen. Auch die Mitarbeiter aller italienischen Riva-Werke hätten Solidar-Streiks angekündigt. „Auch die gesamte IG Metall in der Region steht hinter euch“, rief Schmitz. Tatsächlich waren zu der Kundgebung vor der Porta unter anderem Betriebsräte der regionalen Niederlassungen von Volo, Ideal Standard und Bilstein gekommen. Auch ein Vertreter der IG Metall Neuwied war zur Unterstützung vor Ort.

Nach Angaben auf der Unternehmensseite gehört die Riva Stahl GmbH zu den führenden deutschen Stahlkonzernen. Die Firma produziere rund 20 Prozent der gesamten deutschen Elektrostahlproduktion und stehe damit an Platz 1 in dieser Sparte. Zum Riva Stahl Konzern, der seit Beginn der 1990er mit eigenen Werken in Deutschland vertreten ist und etwa 1700 Mitarbeiter beschäftigt, gehören fünf Produktionsstandorte: zwei in Brandenburg, eine in Lampertheim in Hessen und zwei weitere Standorte in Horath und in Trier. Die Jahresstahlproduktion 2016 hat laut Firma bei fast 1,9 Millionen Tonnen gelegen, was rund fünf Prozent der gesamten deutschen Stahlproduktion entspricht.