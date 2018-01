Trierer Beschäftigte beteiligen sich an den Warnstreiks der IG Metall

Die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie streiken derzeit für höhere Löhne - auch in der Region Trier, wo die IG Metall am heutigen Dienstag bei GKN/Driveline Trier von 13.30 bis 14.30 Uhr zum Ausstand aufruft.

„Die IG Metall Trier ruft die Beschäftigten der GKN/Driveline Trier auf, sich am Warnstreik zu beteiligen“, sagt der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Trier, Christian Z. Schmitz. Damit will die Gewerkschaft sowohl die Beschäftigten aus der Früh- und Spätschicht, als auch aus der Tagschicht erreichen und zum Ausstand aufrufen. Die Beschäftigten der GKN/Driveline Trier machen damit den regionalen Auftakt zu den Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Gewerkschaftsfunktionär Schmitz rechnet mit 300 Kollegen im Ausstand. Mit Trier befinden sich auch alle übrigen deutschen GKN-Standorte im Warnstreik, um den Forderungen der IG Metall Nachdruck zu verleihen.