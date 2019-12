Forschung : Frauen-Power für autonomes Fahren

Trier Zweiter Platz für Maike Obenhaus von der Universität Trier beim bundesweiten Mint-Award IT.

() Wie können Luftbilder zur Erstellung von Straßenkarten für autonomes Fahren genutzt werden? Diesen Ansatz verfolgt die Trierer Masterstudentin Maike Obenhaus in ihrer Abschlussarbeit in der Angewandten Geoinformatik. Dafür ist sie nun auch mit dem zweiten Platz des bundesweiten Mint-Award IT 2019 ausgezeichnet worden, als erste Frau in dieser Kategorie überhaupt.