Plus 1,5 Prozent : Trotz Corona-Krise rechnet Handelsverband mit Wachstum

Plus 1,5 Prozent

Berlin Die Stimmung im Einzelhandel hat sich gebessert. Inzwischen rechnet der Branchenverband gar mit einem leichten Wachstum. Doch die Situation ist für viele Unternehmen weiter schwierig.

„Das Wachstum darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass wir in vielen Bereichen noch deutlich unter den Normalfrequenzen liegen“, sagte Verbands-Geschäftsführer Stefan Genth am Dienstag in Berlin. „Wir haben gut laufende Branchen, aber wir haben auch die Situation, dass besondere Branchen sehr negativ betroffen sind.“